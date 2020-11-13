Bloomberg Economics: Türkiye, 2050'de dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacak

Bloomberg ekonomistleri Tom Orlik ve Bjorn Van Roye’un hazırladığı bir analize göre, Çin 2035 yılında ABD’yi tahtından ederek dünyadaki en büyük ekonomik ve hatta siyasi güç olacak. Fakat Çin’in bu yükselişi on yıllardır süregelen ve on yıllar boyunca da sürecek bir dönüşümün sadece görünen kısmı.

Ekonomistlerin 39 ülkeden topladıkları verilerle yaptıkları çalışmaya göre, İkinci Dünya Savaşından bu yana devam eden istikrar döneminin sonuna gelindi. Ekonominin ağırlık merkeziyse batıdan doğuya, yani gelişmiş piyasalardan gelişen piyasalara kayıyor.

Bloomberg HT'nin haberleştirdiği çalışmaya göre, dünya nüfusunun yarısına sahip olan Asya’nın ekonomik büyüklüğü 2020 yılında dünya ekonomisini yüzde 35’ini oluştururken 2050 yılında dünya ekonomisinin yarısına ulaşacak.

“Dünyanın en büyük ekonomilerinden üçü Asya’daki gelişen piyasalardan olacak.” diyen ekonomistler, Türkiye ekonomisinin de 2050 yılında en büyük onuncu ekonomi olmasını öngörüyorlar.

Çalışmada devletlerin önümüzdeki yıllarda ekonomide daha büyük bir rol oynayacağı da belirtilirken serbest olmayan ekonomilerin payının 2050 yılında yüzde 43’e yükseleceği tahmin ediliyor. 2020 yılında serbest olmayan ekonomilerin payı yüzde 23 civarında bulunuyor.