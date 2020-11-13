Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, av tüfeği ile önce boşanmak üzere olduğu eşi ve oğlunu, sonra kendisini öldürdü. Gözleri önünde kızı ve torunu öldürülen yaşlı kadın, "Ben çocuklarıma bakacağım" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi olayı görünce, bağırarak yardım istedi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Veysel Özkan, Serap Özkan ve Suat Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. İlk müdahalesi yapılan kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Sedyenin üzerinde gözyaşı döken yaşlı kadın, "Beni bırakın, orada duramam. Çocuklarıma bakacağım" diyerek gözyaşı döktü. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri incele ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenazeler evden tek tek çıkartılarak cenaze aracına taşındı. Cenazeler daha sonra otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.