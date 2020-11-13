Devlet müzesi internetten satışa çıkarıldı

Afyonkarahisar’daki müze ‘sahibinden.com' da satılıyor. Arsaya, 45 milyon lira fiyat biçildi. Önemli eserlerin bulunduğu müze satış gerçekleşirse boşaltılacak.

Arsası TOKİ tarafından özel bir şirkete satılan devlet müzesi, 'sahibinden.com' sitesine satışa çıkarıldı. Müzenin içinde 9 metrelik Herkül heykeli dahil, çok sayıda eser bulunuyor. Satış gerçekleşirse müze boşaltılacak.

8 bin 242 metrekare büyüklüğündeki arsaya, 45 milyon lira fiyat biçildi. Müze için 4 Kasım'da 'sahibinden.com' sitesine ilan verildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, müzeyi satışa çıkaran emlakçı İhsan Göktepe, satışla ilgili olarak “Yeni müze bitmediği için mevcut müzeyi boşaltamadılar. Ama sahipleri arsayı satışa çıkardı. Müzenin içindeki eşyalar elbette satılık değil. Burada Herkül'ün 9 metrelik heykeli de var” ifadelerini kullandı.

Yıllardır bitmiyor

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da konuyu TBMM gündemine getirdi ve “Bu müzeyi kim satıyor, bu işten kimler karlı çıkıyor?” diye tepki gösterdi.

Köksal yeni yeni müze yapımı için de 2007'de TOKİ'yle anlaşıldığını, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan mevcut müze arsasınında TOKİ'ye devredildiğini belirtti ve şöyle dedi: