Hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı

Güvenlik kameralarından tespit edilen Kemal P., hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal P.’nin hırsızlık şube tarafından arandığı öğrenildi.
Adana’da bir kişi hastanede bulunan hasta yakının çantasını çaldıktan sonra kameralardan tespit edilip güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan hırsız polise teslim edildi.
Güvenlik kameralarından tespit edilen Kemal P., hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal P.’nin hırsızlık şube tarafından arandığı öğrenildi.
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