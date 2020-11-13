Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Karadeniz seferinin bugün başladığını duyurdu.

#Canlı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor https://t.co/kzeCcNqDs8 — AA Canlı (@AACanli) November 13, 2020

​Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" dedi.​