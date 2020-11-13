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    Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'e uğurlandı

    © AA / Celal Güneş
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin bugün Karadeniz'e doğru yola çıktığını ve Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacağını açıkladı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreninde konuştu.

    Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiğini söyleyen Dönmez, "Böylece, Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16.8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz" dedi.

    ​Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı. 

    'Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah'

    Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

    "Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı'na ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim’de Taşucu'ndan ayrıldı. 19 Ekim'de Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni'yi Zonguldak Filyos Limanı'na yolcu edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni milletimizin geleceği için Karadeniz'de matkabı döndürecek. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah."

    'Kimse Akdeniz'de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın'

    Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz'un şu anda, Taşucu Limanı'nda Akdeniz'deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

    Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin ise Akdeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

    "Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı. Zihinlerde canlanması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Belçika'nın yüz ölçümü yaklaşık 30 bin kilometre. Barbaros son görev yerinde Belçika'nın toplam yüzölçümünün 6.5 katı büyüklüğünde bir alan taradı. Elde ettiğimiz verilerin analiz edilmesiyle gemilerimizin Akdeniz'deki bir sonraki görev yerini belirleyeceğiz. 100 yıl önce nasıl Sevr'i yırtıp attıysak, bugün de Mavi Vatan'da bize dayatılmak istenen Sevr'i de aynı şekilde yırtıp attık. Uluslararası hukuku görmezden gelen bir anlayışla, sipariş üzerine hazırlatılan haritalar Akdeniz'in sularına gömüldü. Bölge ülkelerinin haklarını gasp ederek Doğu Akdeniz'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil." 

    Etiketler:
    MTA Oruç Reis, Doğu Akdeniz, Sakarya, Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz, Türkiye, Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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