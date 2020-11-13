Yargıtay'dan cinsel ilişki kararı: Koca tam kusurlu sayıldı

Yargıtay hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın 'tam kusurlu' olduğuna hükmetti.

Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre Yargıtay, bir boşanma davasında emsal teşkil edebilecek karara imza attı.

Kahramanmaraş'ta eşiyle yeterince cinsel ilişki yaşamadığını öne süren koca H.Y. boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y. karşı boşanma davası açtı.

Altı aylık çifti boşayan mahkeme 'Eşit kusurlu' gördüğü çiftin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y. nafaka ve tazminat alamadığı için, H.Y. de manevi yönden dosyayı temyiz etti.

Kadını haklı bulan Yargıtay ise hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın 'tam kusurlu' olduğuna hükmetti ve kararı bozdu. Verilen kararla birlikte artık eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında 'kusurlu' sayılabilecek.

'İlişki kurmalarına engel bulunmaması halinde erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir'

Cinsel ilişkide bulunmamayı 'Kişilik haklarına saldırı' olarak yorumlayan kararda şu detaylar yer aldı: