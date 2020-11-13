Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP'li Tekin, Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da durumuyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.