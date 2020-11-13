'Beyaz Ruslar'ın göçünün 100. yıldönümünde Gelibolu’da 100 ağaç dikildi

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, 100 yıl evvel #Rusya topraklarını terk etmek zorunda kalan ‘Beyaz Ruslar’ın anısına Gelibolu Belediyesi ve Çanakkale Üniversitesi Turusia yönetimi ile Rus-Türk Dostluk Evi işbirliği çerçevesinde 50 adet Huş ağacı 50 adet Çınar ağacı dikimi yapıldı.

Ağaçlar, Gelibolu’daki Beyaz Ordu Askerleri Anıtı’nın yakınlarında dikildi.

100 yıl evvel #Rusya topraklarını terk etmek zorunda kalan Beyaz Rusların anısına @gelibolubel ve Çanakkale Üniversitesi Turusia yonetimi ile @ElpradoT işbirliği çerçevesinde 50 adet Huş ağacı 50 adet Çınar ağacı dikimi yapılmıştır. #Gelibolu

Emeği geçenlere teşşekür ederiz. pic.twitter.com/Ew8hdNUWdD — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 13, 2020

Kasım 1920’de Rus General Pyotr Vrangel’e bağlı Beyaz Ordu birlikleri Kırım’dan İstanbul’a getirildi. 126 gemi ile 150 bin kişi tahliye edildi. İstanbul’a gelen ordunun bir kısmı Gelibolu’ya gitti. Rus askerler Mayıs 1923’e kadar Gelibolu’da kaldı. Bu sırada yaralarından dolayı, açlık, soğuk ve hastalıktan ölenler oldu. Gelibolu’da ölenler için bir anıt dikilmesine karar verildi ve anıtın açılışı 16 Haziran 1921’de yapıldı. 1949 yılında bu anıt deprem nedeniyle yıkıldı ve kaldırıldı. Yenilenen Beyaz Ordu Askerleri Anıtı'nın Gelibolu’da 17 Mayıs 2008’de açılışı yapıldı.