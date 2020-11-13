Emrah Serbes'in avukatından 'icra takibi' açıklaması: Kararı mahkeme verdi

Yazar Emrah Serbes'in avukatı, 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında ailenin hayatta kalan tek üyesine karşı 83 bin liralık icra takibi başlattı. Avukat Demirkol, "Müvekkilimin bu takipten haberi yoktu. Takibi ben yaptım” dedi.

Emrah Serbes'in avukatı Ezel Demirkol, müvekkilinin neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren ailenin hayatta kalan son ferdi olan Ahmet Mert Özçelik'e icra takibi başlatıldığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Hürriyet'e konuşan avukat Demirkol, "Bu takip talebinden müvekkil Emrah Serbes’in haberi yok. Mahkemenin verdiği vekaletname ücreti. Anılan tutarı da ben takibe koydum. Müvekkil bu konularda hassas biri” dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 2017 yılında önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Serbes’in avukatı Demirkol, 81.800 liralık vekaletname ücretini faizi ile birlikte işleme koymuş, toplam 82.959 liralık alacak için Özçelik’e ödeme emri göndermişti.

Tazminat da işleme konuldu

Öte yandan, Serbes’in ödemesine karar verilen 1.4 milyon liralık tazminat kararının da icraya konulduğu öğrenildi. Söz konusu tutar, faizi ile birlikte 2 milyon TL olarak işleme konuldu.