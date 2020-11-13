Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler, 2.5 sene işsiz bıraktılar

196Sekiz isimli Youtube kanalında, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk olan Okan Bayülgen, Altın Kelebek ödüllerini sunarken Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle yaşadığı krizin ardından Cumhurbaşkanı'na şikayet edildiğini ve 2.5 sene işsiz bırakıldığını söyledi. Ancak Okan Bayülgen bu süreçte 4 iş yeri sahibi olduğunu da söyledi.

Sunucu Okan Bayülgen, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programında, kendisini cumhurbaşkanına şikayet ettikleri için 2.5 sene işsiz bırakıldığını söyledi.

Bayülgen, "4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 sene işsiz kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım" dedi.

Bayülgen, programın ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Beni 2.5 sene işsiz bırakmaları; Fransa'da bankaya götürdüğüm vergisi ödenmiş paraları, o zaman iktidara yakın iş adamları milyarlarca dolar çıkartırken; oradaki 3 kuruş parayı kızımın okuması için orada belli bir meblağ tutuyordum. Onu getirdim ve burada iş sahibi oldum. Bodrum'da bir kulübüm, bir tane brasserie ve İstanbul'da gurur duyduğum bir kabare yatırımım var. Hakikaten ülkemize turistler de geldikleri zaman, 'Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var' diyorlar.

Dünyadaki hiç bir yerden kopya çekilmemiş; iyi mimar, iyi mühendis ile çalışıp 300 kişilik bir kabarem ve onun altında yine bir kulübüm var. 4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 işsiz sene kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar. Ortağı olmayan bütün yatırımı kendi yapmış, bu işlerle uğraşan ve para kazanan biri haline geldim."

Ne olmuştu?

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Cavit Çetin Güner, kendilerine teşekkür etme imkanı dahi verilmediği gerekçesiyle aldığı ödülü yere atmıştı. Programın sunucusu Okan Bayülgen, yaşanan kriz üzerine bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü iade ettiklerini açıklamıştı.

TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek ödül töreninde Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi arasında yaşananlara değinerek tepki göstermişti.

Erdoğan, "Az önce Diriliş ekibine de söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına hiç kafanıza takmayın. Siz milletin gönlünü kazandınız. Asıl ödül bu. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyoruz ya. İşte mesele bu. Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.