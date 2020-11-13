Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zili bugün çaldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.

Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.



Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020

​16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatil 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.