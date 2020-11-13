Gazeteci Aysever hakkında karikatür paylaşımı nedeniyle 1.5 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından hazırlanan iddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabı aracılığıyla 'dini değerleri alenen aşağılama' suçunu içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Aysever'in 20 Mart'ta bol giyimli, elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren Birol Çün imzalı bir karikatürü, 'Sadece bu sorun' ve 'Neymiş asıl mesele, anladık mı?' ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirtildi.

'Dini ticarete alet eden insanlara yönelik eleştiri'

Aysever'in polisteki ifadesine de yer verilen iddianamede, söz konusu karikatürün kendisine ait olmadığını, ünlü karikatürist Çün'e ait olduğunu, karikatürü ülkenin inanç sahibi insanlarını manipüle eden, dini ticarete alet eden insanlara yönelik eleştiri olduğunu gördüğü için paylaştığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, Aysever'in paylaştığı karikatürün 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, "Bahse konu bir kesimin benimsediği dini değerlerden maksat inanç sistemi, dini büyükler, ibadet ve yer şekilleri gibi o inanışı temsil eden ve inanlarca dini kıymet atfedilen her türlü şeydir. Örneğin Müslümanlar için oruç tutma, hac farizası, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek dince kutsal sayılan değerlerdendir. Dini değer olarak inanışlarla birlikte o dine ait yapılar, ibadethaneler de bu suçun konusunu oluşturabilir" denildi.

Karikatürist Çün hakkında da dava açıldı

İddianamede, Aysever'in bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aysever ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Enver Aysever'in bu paylaşımı hoş değil.



İnsanlar neden Ak Parti'ye oy veriyor sorusunun yanıtı budur.



Geçtiğimiz gün Alevilere hakaret eden kadın tiyatrocuyla bunu yapan kafa aynı aslında. pic.twitter.com/GtUkwVOyJM — Çağlar Cilara (@caglarcilara) March 20, 2020

​Öte yandan, söz konusu karikatürü çizdiği belirtilen Çün hakkında ise İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.