Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Ekonomi politikalarımızı 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız" dedi.

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Bir dahaki seçimde gayretlerini artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetlerini güçlendirerek yüzde 50'nin üzerine çıkacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz."

AK Parti Tekirdağ İl Kongremizdeyiz https://t.co/t32YWwp5Vc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2020

Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıklayan Erdoğan, "İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır" diye konuştu.

'Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur'

Erdoğan, AK Parti'nin geçtiğimiz 18 yıldaki başarılarıyla ülkeyi ileri bir noktaya getirdiğini, önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletin umudu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşanılan dönem kadar kritik bir süreçten geçildiğini belirten Erdoğan, vatan topraklarına gözünü dikenlerden milleti birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryoların tedavüle sokulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Milletemiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti'ye verdiğini, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük. Bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış herkese çok büyük sorumluluk yüklüyor. Böyle bir sorumluluğu hakkıyla hissedenin gözüne uyku girmez. Hep söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Hükümette, mecliste, belediyelerde, teşkilatlarda samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarlarını, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde çalıştığımız sürece bu kredi devam eder. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız."

'Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmak'

Erdoğan, bu açıdan AK Parti teşkilatlarında görev almak, partinin başarısı için çalışmanın adeta milli bir görev haline geldiğini söyledi. Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir" dedi.

Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve sigara uyarısı: 'Hep söylerim ya, kuru ve sulu, bunlardan kurtulmak lazım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi. Erdoğan, alanda boş sandalye varken ayakta ve sıkışık durulduğunu belirterek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye de dikkat edelim. Bizim bu işe örnek olmamız lazım. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ Belediyesi ziyaretinde herkesin tanıdığı bir kişiye sigarayı bıraktırdığını anlatan Erdoğan, şahitlerin huzurunda bunun sözünü aldığını ve bunu takip edeceklerini söyledi.

Erdoğan, sigaranın akciğeri dinamitlediğini dile getirerek, "Bu dönemde Kovid'in ön önemli sevdalısı neresi? Akciğer, oradan giriyor, oradan bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor. Hep söylerim ya, kuru ve sulu. Bunlardan kurtulmak lazım" dedi.

'Türkiye'de iki tür siyaset anlayışı var'

Türkiye'de iki tür siyaset anlayışı olduğuna değinen Erdoğan, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

Bu sayede geçen 18 yılda ülkeye demokraside ve kalkınmada adeta çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin her birini yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Bu çerçevede son 18 yılda Tekirdağ'a toplamda eski rakamla 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 773 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal Üniversitesini Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 601 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Seneye, toplam 1500 kişi kapasiteli yeni yurtları da hizmete açıyoruz. Tekirdağ'a farklı dallarda 23 spor tesisi yaptık. Biri merkezde, biri Hayrabolu'da, ikisi Çorlu'da olmak üzere 4 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan ikisinin yapımı, birinin proje çalışmaları devam ediyor. Çorlu Millet Bahçemizin de ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmıştır. Hepsini de inşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

'Ergene Havzası'nda arıtılan sular ilk kez denize deşarj edilecek'

İçme suyu ve sulama hizmetleri için Tekirdağ'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar içme suyunu memba suyu kalitesinde temin ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren sulama sulama tesisleriyle 28 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Tekirdağlı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık."

Erdoğan, Ergene'yi korumak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, "Bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su arıtma tesisleri kurmak adına harekete geçtik. Tekirdağ'daki 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi çalışmaya başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerini de tamamladık. Önümüzdeki sene de inşallah Veli Meşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz. Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek" diye konuştu.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı

"Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz."

Erdoğan, "Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz" dedi.