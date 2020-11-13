'Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara' diyen Erdoğan uyardı: Kuru ve sulu, bunlardan kaçınmak lazım

Koronavirüs dömeminde sigara içmenin ekstra risk oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sigaraya kesinlikle ara vermek gereklidir. Artık sigara içmiyoruz, içenleri de uyarıyoruz. Hep söylerim ya kuru ve sulu, bunlardan kaçınmak lazım" uyarısında bulundu. Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" dedi.