'Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara' diyen Erdoğan uyardı: Kuru ve sulu, bunlardan kaçınmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıklayan Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.
- Kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur.
AK Parti Tekirdağ İl Kongremizdeyiz https://t.co/t32YWwp5Vc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2020
- Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.
- AK Parti milletin partisidir. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yüreceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur.
- Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.
'Kovid'in en önemli sevdalısı akciğer, ordan giriyor'
- Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle ara vermek gereklidir. Artık sigara içmiyoruz, içenleri de uyarıyoruz. Hep söylerim ya kuru ve sulu, bunlardan kaçınmak lazım.
- Kovid'in en önemli sevdalısı akciğer, ordan giriyor. Ordan bütün solunumu herşeyi alt üst ediyor.
'Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz'
- Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık.
- Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır.
- Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.
- Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.
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