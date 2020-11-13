Karabağ görüşmeleri için Ankara'ya gelen Rus heyet, Milli Savunma Bakanlığı'nda

Rus heyeti, Karabağ’da ortak denetim ve gözetleme merkezinin ayrıntılarını konuşmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri yetkilileriyle görüşen heyet, Milli Savunma Bakanlığında temaslarda bulunuyor.

Rusya heyeti, Dağlık Karabağ'da görev yapacak barış gücüyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara'da. Heyet önce Dışişleri Bakanlığı heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı'nda devam ediyor.

TRT'nin aktardığı haberde, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması için imzalanan anlaşmanın sahadaki denetimi için Türkiye devrede. Bölgede görev yapacak barış gücüne ilişkin detayları görüşmek üzere 20 kişilik Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor.

Rus heyet Karabağ için Ankara’ya geldi.



Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşen heyet, Milli Savunma Bakanlığında temaslarda bulunuyor.https://t.co/iRYBxPq2Od — TRT HABER (@trthaber) November 13, 2020

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Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi'nin oluşumuna yönelik ayrıntılar görüşülecek

Önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya'nın mutabakata vardığı Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi'nin oluşumuna yönelik ayrıntılar ele alınıyor.

Bu çerçevede taktik ve teknik olarak hangi ülke askerinin nerede duracağı, kaç kişi olacağı ve ne yapacakları gibi konular netleştirilecek.

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

Öte yandan, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra YPG'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye'nin tutumu aktarıldı.