Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir" dedi. Salgına ilişkin konuşan Erdoğan, "Salgınla mücadele henüz bitmedi. Son haftalarda hasta sayılarında artan tırmanış bu acı gerçeği hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışında konuştu.

"Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir" diyen Erdoğan, " Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor. Milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yapmanın çabası içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin ise, "Salgınla mücadele henüz bitmedi. Son haftalarda hasta sayılarında artan tırmanış bu acı gerçeği hatırlattı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir.

- Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor. Milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yapmanın çabası içindeyiz.

- Bunlar emek vermek gayret etmek üretmek yerine üretene hizmet götürene çamur atmayı marifet sandılar. Ankara’daki sırça köşklerinden gazete köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. Oyunu bir torba kömüre makarnaya satmayacak bir millet olduğunu idrak edemediler. Bu kifayetsiz müsterihleri artık biz de milletimizde çok iyi tanıyoruz.

- Muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir.Tekirdağ Şehir Hastanesi, Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur.

- Bu muhteşem eserin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

- Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı başarabilen bir devlettir. Salgın döneminde dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görmüştür. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış gerçekler ortaya dökülmüştür. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayışlarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşıyamadığı ortaya çıktı.

- Biz ise Atatürk Havalimanı’nda bin 6 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi Sancaktepe’de Anadolu yakasında onu da bitirdik. Ve bunların içinde 16’şar ameliyathane var.

- Tekirdağ Şehir Hastanesi sağlık turizmi için de bölgenin cazibe merkezi haline gelmesine neden olacak.

- Salgın döneminde gelişmiş ülkeler gerçek kapasitelerini gördü. Türkiye salgında başarılı bir sınav verdi. Salgınla mücadele henüz bitmedi. Son haftalarda hasta sayılarında artan tırmanış bu acı gerçeği hatırlattı.

- Ne olur, Allah rızası için, yok dışarsıymış, yok kafeteryaymış, yok şurası, yok burasıymış; sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendinizin katili olmayın.

- Bu süreçte en önemli sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Salgınla mücadelenin ilk ve en önemli şartı virüsü kapmamak, hastalığa yakalanmamaktır. Bunun için de TAMAM diyerek slonganlaştırdığımız kurallara uyulması şarttır. Tüm vatandaşlarımı kurallara riayet etmeye çağırıyorum.