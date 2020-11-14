Hilal Kaplan'dan koronavirüse yakalanan CHP'li Tekin'e tereyağı tavsiyesi

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kovid-19'a yakalanan CHP'li Gürsel Tekin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Geçmiş olsun Gürsel Bey, hafif atlatırsınız inşallah. Koku alamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz :) Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun Gürsel Bey, hafif atlatırsınız inşallah. Koku alamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz :) Allah şifa versin. — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 13, 2020

Kaplan, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından koku alamadığını söylemiş, arkadaşlarının tavsiyesiyle kulak çubuğu ile burnuna organik tereyağı sürdüğünü belirtmişti. Kaplan'ın bu sözleri bilim camiasında ve sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.