MSB: Rus heyetiyle Karabağ görüşmelerine bugün de devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Rus heyetiyle gerçekleştirilen Karabağ görüşmelerine bugün de devam edileceği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edilecektir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Libya'da siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Bakan Akar bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşecek" ifadeleri kullanıldı.