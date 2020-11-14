Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden

Formula 1 yarışlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Böylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil, 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması, İstanbul için ayrı bir heyecan. Bunu, 'Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması' olarak ifade etmek istiyorum. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İnşallah önümüzdeki süreçte de gençlerimizin talepleri ve heyecanlarıyla pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
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Türkiye'nin sahip olduğu tesislerle dünyayla rekabet ettiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle diğer organizasyonlarıyla pek çok marka organizasyonu dört dörtlük gerçekleştirmiş bir şehrimiz. Bu noktada emek, gayret, alın teri var. Bunlar rastgele oluşan faktörler değil. Ülkemizin özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili talep eden değil, talep edilen, aranan, istenen bir ülke olması, bir çalışmanın, bir gayretin ürünü. Yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizin dört bir tarafında ilmek ilmek işlenen; salonlarıyla, statlarıyla, kortlarıyla, pistleriyle ülkemizin 81 vilayetinin her noktasında ışıl ışıl parlayan tesislerimiz var. İstanbul’da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler, spor turizmi noktasında iddiasını ortaya koyuyor."
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Organizasyonun gençler için ilham kaynağı olmasını umut ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Sporda pek çok branşta iddiası olan ve bu iddiasını her geçen gün güçlendiren gençlerimiz var. Bu gençlerimiz aynı zamanda otomobil sporlarında da hızla yükselen bir jenerasyonu temsil ediyor. Bunlardan biri de Ayhancan Güven. Biz bu gençlerimizi desteklemekle onların yanında olmakla gurur duyuyoruz. Onlar da ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor." şeklinde konuştu.
Yarış sonunda verilecek kupaya ilişkin detayları da paylaşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Organizasyonun sonunda alınacak kupa, Türkiye Cumhuriyeti’nin o şanlı mührünün bu organizasyonlarda ne kadar güçlü olduğunu temsil etmesi açısından önemli. Kupada ay-yıldızımız, Galata Kulesi, dünyayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Ülkemizin asil sembolü, tarihimizin, medeniyetimizin sembolü lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı temsil ediyor. Ülkemizin bu çapta böyle bir organizasyona mührünü vurması, ortaya koymuş olduğu vizyon, güçlü liderliği, bizlere aşıladığı öz güven ve bu anlamda atılan adımlar, bizleri gururlandıran bu eserlerde ilham olması, ülkemize bu tür organizasyonların her daim kazandırılması noktasındaki samimi destekleri dolayısıyla saygı değer Cumhurbaşkanımıza spor camiamız, gençlerimiz adına şükranlarımı armağan ediyorum."
Kasapoğlu, konuşmasının sonunda sporculara başarı dileyerek Intercity İstanbul Park yönetimi, Türkiye Otomobil Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
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