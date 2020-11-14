Tuvalete bırakılan 3 günlük bebeğin annesi: Üzgünüm, bırakmak zorundaydım

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş bulunduktan sonra hastanede tutulan 3 günlük kız bebeğine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri sahip çıktı. Bakım altına alınacak bebeğin annesi E.K. ise ifadesinde "Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, dün öğle saatlerinde E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Bakanlık sahip çıktı

Sağlık durumu iyi olan bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri devreye girdi. Henüz adı konulmayan ve nüfus kaydı bulunmayan bebek, anne ve babası dışında sahiplenmek isteyen bir aile yakınına yapılacak değerlendirme sonucunda verilebileceği, aksi halde ise kurum görevlilerince bakım altına alınacağı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri aile bireyleri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

‘Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım’

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından annenin kimliğini tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok” dediği öğrenildi. E.K. ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.

Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.