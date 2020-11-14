AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, koronavirüse yakalandı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, sosyal medyadan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif belirtilerle süreci geçirdiğini kaydeden AK Partili Beyazıt, "Dün yaptırmış olduğumuz covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi

Dün yaptırmış olduğumuz covid-19 test sonucum pozitif çıktı.



Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım.



Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, İnşAllah biran önce bu salgından kurtuluruz. — Av. Yusuf Beyazıt (@yusufbeyazit60) November 14, 2020

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