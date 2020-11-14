Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettiler

Olay, ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

'Her tarafı bağlanmış, çuvala konulup dikilmiş'

Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi. İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için gönderilirken, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettilerhttps://t.co/VRtnRPWdG6 pic.twitter.com/d3F6nuHBdS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 14, 2020

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