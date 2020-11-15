Ankara'da IŞİD operasyonu: Keşif yapan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı.

Viyana'daki IŞİD saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Dijital materyallerde yapılan incelemede 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD'in terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Uzman ekipler, şüphelilerden A.E.E'nin cep telefonunda da koordinat belirleme, üç boyutlu haritayla konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanma kılavuzunun silinmiş olduğunu belirledi.

‘Dijital kazıma’ ile yeni video ve fotoğraflara ulaşıldı

Bunun üzerine söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan ‘dijital kazıma’yla şüphelilerin IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.