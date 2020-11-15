Keçiören Belediye Başkanı: 40 metre yükseklikte kule sözü vermiştik, yapımına en kısa zamanda başlayacağız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerine yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatarak, bu kulenin yapımına en kısa zamanda başlayacaklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi'de şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu'nun isimlerinin verildiği parkların açılışını gerçekleştirdi.

Ağaçlandırma alanı Nazarbayev'in ismini taşıyacak

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok şunları söyledi: "Seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız. 40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara'mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkanınız olacak. İçerisinde kütüphane, restoran, kafe, nikah salonu, kreş alanı gibi birçok sosyal donatı alanı olacak."

Altınok, Yükseltepe'ye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yaptıklarını aktararak, "Burası Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ismini taşıyacak. 25 Kasım'da bir tören yapacağız. Yine 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu, voleybol, basketbol ve futbol sahası, tenis kortu, kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak. Ayrıca, Yükseltepe'de 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.