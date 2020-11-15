Budizm'de kutsal: Gramı altınla yarışan kehribara Çin talip oldu

Bayburt'ta köylülerin yıllarca çıra zannederek yaktıkları kehribara Çinli firma talip oldu. Görüşmeler için Bayburt’a gelen firma temsilcileri numune aldı. Maden sahasını da inceleyen heyet, bölgedeki diğer maden rezervlerinin durumuna göre yeni yatırımlar yapabileceklerine işaret etti.

Bayburt'un Aydıncık Köyü'nde 2018 yılında tespit edilen doğal kehribar rezervine Çinli takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu talip oldu. Köylülerin daha önce çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı doğal kehribarın ihracına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

© İHA Kehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Firma temsilcilerinin talebi doğrultusunda ilk etapta birkaç numune teslim ettiklerini ifade eden Haşlak, “Ürünümüzü beğendiler. Numuneleri aldılar. Bir ön anlaşma yaptık. Bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek” diye konuştu.

‘Çin'deki kehribar piyasası çok büyük’

İki yıl önce kehribar olduğunu anlamışlar

Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise kehribarın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğuna işaret etti. Budizm'de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkat çekerek “Çin'deki kehribar piyasası çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor. Orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz” dedi.

Bayburt'ta tespit edilen kehribar rezervinden örnekler aldıklarını ve Çin'e göndereceklerini anlatan Hui, şunları söyledi: “Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye'ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin'e ithalatını gerçekleştireceğiz. Kehribar, Bayburt'ta son iki yıldır keşfedilmiş. Üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. Daha güzel neler yapabiliriz diye bakacağız. Belki Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz.”