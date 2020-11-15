'Evi yanarken maskesiz izlediği için ceza kesildi' haberlerine İnegöl Kaymakamlığı'ndan yalanlama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye panik yaşadığı sırada, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan haberlere, İnegöl Kaymakamlığı'ndan yalanlama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."