Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili olarak duyurduğu 'Hızır' uygulamasına dair detaylar belli oldu.

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birine sahip olan Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşların haklarını korumak ve hizmet vermek için dış temsilciliklerinde verdiği hizmet kalitesini daha da artırmak için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, vatandaşın sorularına yapay zeka aracılığıyla her günün her saati, mesai gözetmeden cevap verecek 'Hızır' uygulaması hizmete alınıyor. Herhangi bir temsilcilikte saat kaçta olursa olsun başvuran vatandaşa 'Hızır' ile yardımcı olunacak.

Büyük oranda hazırlıkları tamamlanan uygulama, kısa süre içinde kullanılmaya başlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına benzer bir sürecin yaşanması halinde 'Hızır' uygulamasının kritik bir görev üstleneceği ve işlemlerin daha hızlı yürümesine katkı vereceği değerlendiriliyor.

Uygulama, yurt dışında yaşayan vatandaşların her saatte kendilerine bir muhatap bulmasını sağlayacak.

Çavuşoğlu ne demişti?

Çavuşoğlu, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada Dijital Diplomasi Girişimi çerçevesinde bakanlığın çağa uygun şekilde yeteneklerini dönüştürdüğünü söylemişti.

Yurt dışındaki vatandaşlara verilen hizmetlerin kalitesini artırmak için de çaba sarf ettiklerini, en büyük sorumluluklarının ise onların hakkını ve hukukunu korumak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın sorularına yapay zeka aracılığıyla her günün her saati, mesai gözetmeden yanıt verecek 'Hızır' uygulamasını hizmete sokuyoruz" demişti.