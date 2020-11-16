Kayıt
08:14 16 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Optimar'ın anketine göre 'En beğendiğim lider Erdoğan' diyenlerin oranı yüzde 34.5

    © AFP 2020 / Yasin Akgül
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 112
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1043083467_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_39753c05b194b3393ca1872c52c787ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011161043230254-optimarin-anketine-gore-en-begendigim-lider-erdogan-diyenlerin-orani-yuzde-345/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Selvi, "En beğendikleri lider sorulduğunda halkımız yüzde 34.5’le Erdoğan’ı ilk sıraya yerleştiriyor. Halkımızın yüzde 5.3’ü ’Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener çözer’ demiş. ’Kılıçdaroğlu çözer’ diyenlerin oranı ise 3.5" dedi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni siyaset yeni söylem' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dört günde yaptığı konuşmaları inceledim. Son 1 yılda hukuk devleti ve reformlara yapmadığı vurguyu son dört günde yapmış’ diye başladı.

    Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    "Yeni dönemin dinamiklerini anlamak için Erdoğan’ın 11 Kasım’da AK Parti grubunda, 13 Kasım’da AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nde ve 14 Kasım’da AK Parti Kars ve Karaman kongrelerinde yaptığı konuşmalara bakmakta yarar var.

    'Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir' gerçeğini siyasete en iyi yansıtan Erdoğan oldu. AK Parti 18 yıllık iktidarını değişime borçlu. Erdoğan, ‘süreklilik içinde değişim’i esas aldı.

    Bu bir süreç

    Bir dönem çare olarak AK Parti’nin reformcu kimliğini esas alacak şekilde fabrika ayarlarına dönmesi gösterildi. Çözüm sürecinin başlangıcında ise 'ikinci yeni' denildi. Yeni döneme nasıl bir ad verileceğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, bunun bir süreç olduğu.

    Paradigma değişikliğine ihtiyaç var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz’ sözleri, yeni sürecin parolası gibi. Ayrıca değişimin sadece Lütfi Elvan ve Naci Ağbal’ın gelişiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Kadrolar, söylem ve politik öncelikler değişiyor. Yeni siyaset, yeni söylemle geliyor. Ancak değişimin etkili olabilmesi için bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var.

    Erdoğan, 'Yeni dönem' dedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘yeni dönem’den ilk olarak AK Parti grubunda söz etmiş ve ’Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız’ demişti.

    İş dünyasıyla buluşma

    İlk adım bu hafta atılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hafta içinde yatırımcılarla bir araya gelecekler. Mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunması ilgili aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi, sermayenin talep ettiği hukuki güvenceler ve yatırım iklimi masaya yatırılacak.

    İkinci bir buluşma ise 18 Kasım’da TOBB’un düzenlediği ‘Türkiye Ekonomi Şurâsı’nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan şurâya ekonomi yönetimiyle birlikte katılıp yerli ve yabancı yatırımcılara yeni mesajlar verecek.

    Ekonomiye yoğunlaşacak

    Dünya da yerinde durmuyor. ABD seçimlerinin de etkisiyle yeni bir iklim doğuyor. Aşının bulunmasıyla birlikte 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dünya ekonomisinin hızlı bir büyüme sürecine girmesi öngörülüyor. Türkiye’nin yatırım ikliminden yararlanabilmesi ve daha fazla yatırımcı çekebilmesi için hazırlıklara şimdiden başlaması gerekiyor. Yeni süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye daha fazla zaman ayıracağı anlaşılıyor. Yabancı yatırımcıların çekilmesi, yerli yatırımcıların teşvik edilmesi konusunda bir dizi çalışma yapılacak. Öncelikli olarak talepler toplanacak. Yasal altyapı sağlamlaştırılacak. Sonra Londra başta olmak üzere yabancı yatırımcılarla buluşmalar düşünülüyor.

    Liderlere güven

    Optimar araştırma şirketinin kasım ayı anketinde ’Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer’ diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın yüzde 33.3’ü ’AK Parti çözer’ diyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

    Yine ’En beğendiğiniz lider’ diye sorulduğunda da halkımız yüzde 34.5’le Erdoğan’ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın yüzde 5.3’ü ’Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener çözer’ demiş. ’Kılıçdaroğlu çözer’ diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 10 katı, Akşener’in 7 katı bir güvene sahip.

    Yenilenme talebi

    Halk çözümü Erdoğan’da ve AK Parti’de görüyor. Ama onun söylemini, siyasetini ve kadrolarını yenilemesini istiyor. Yaşanan değişim ile reform ve hukuk seferberliği söylemine piyasaların verdiği güçlü destek bunu gösteriyor.

    Demirel'den İmamoğlu'na dersler

    12 Eylül’den sonra Demirel, kendisiyle görüşmek isteyen yabancı heyetlerle görüşmüyordu. ’Niye görüşmüyorsun’ diye sorulduğunda da ’Ne yani, ülkemi mi şikâyet edeceğim’ diyordu. ’Devletim benim ne konuştuğumu bilsin’ diye görüştükleriyle de zabıt tutturup Dışişleri Bakanlığı’na gönderiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin açılışında yaptığı konuşmada ülkemizi yabancılara şikâyet ettiğini görünce aklıma Demirel geldi. Demirel 6 kez gitti, 7 kez geldi, sonunda Cumhurbaşkanı oldu. Ama bir gün olsun ülkesini yabancılara şikâyet etmedi. Ekrem Bey, ülkeni yabancılara şikâyet ederek Cumhurbaşkanı olunmaz.

    Ümit Özdağ partisi geliyor

    İYİ Parti Disiplin Kurulu bugün Ümit Özdağ’ın ihracını görüşecek. Sonucu merak etmiyorum. Çünkü kısa bir süre içinde de Ümit Özdağ, partiden ihraç edilecek. O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracakMuharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021’le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor."

    Etiketler:
    Yeni parti, Ümit Özdağ, AK Parti, CHP, Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Optimar, Abdulkadir Selvi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son 7 sezonda yalnızca 3 takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 16, Alpha Tauri de 1 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, bitime 3 yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sezonki 14 mücadelenin 10'unu kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 7. defa imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti.
    Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet