Kaza yapan araçlarla selfie çekiyor: 'Alışkanlık haline geldi'

Kaza yapan araçların yanına giderek selfie çeken Fatih Türkoğlu, zamanla sosyal medya fenomeni haline geldi. Türkoğlu, “Alışkanlık haline geldi. Benim için artık bir hobi oldu" dedi.

İstanbul’da yaşayan sistem uzmanı 27 yaşındaki Fatih Türkoğlu, kaza yapan araçların yanına giderek selfie çekip sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal medyada ‘Kaza adam’ ismi ile fenomen haline gelen, bundan artık rahatsızlık duymaya başladığını belirten Türkoğlu, bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyor.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, ilk olarak kaza yapan bir TIR ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca beğeni aldığını söyleyen Türkoğlu, "İnsanların çok dikkatini çekti. Asıl amacım insanların hızlı araç kullanımından kaynaklı olarak, nasıl bir olayla karşılaştıklarını gözler önüne sermekti. Alışkanlık haline geldi. Benim için artık bir hobi oldu” dedi.