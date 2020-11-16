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    İstanbul için 'mavi alarm': Raporda koronavirüs açısından riskli ilçelere dikkat çekildi

    © AFP 2020 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011161043230524-istanbul-icin-mavi-alarm-raporda-koronavirus-acisindan-riskli-ilcelere-dikkat-cekildi/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç tarafından hazırlanan raporda, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelere dikkat çekildi ve koronavirüs salgınına dair riskin en çok buralarda oluştuğu belirtildi.

    Milliyet'ten Mert İnan'ın 'Koronavirüste 'mavi' alarm! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat' başlıklı haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç, 'Verilerle İstanbul Profili-Kovid-19 İstanbul' başlıklı bilimsel raporunda, nisan ayında salgının kentteki etkisine ilişkin verileri analiz etti.

    Aykaç’ın raporuna göre, İstanbul açısından Kovid-19 pandemi yaygınlığı yaş dinamiğinden önemli ölçüde bağımsız ilerledi. Raporda, riskin 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin aksine, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelerde oluştuğu ortaya kondu.

    Mavi yakalılar, bedensel gücüyle maaş veya süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden oluşuyor. Mart ayı boyunca İstanbul’da yaşanan ulaşımsal hareketliliğin asıl nedeninin mavi yakalıların Kovid-19 açısından yüksek risk grubunu oluşturduğunu ortaya koyan raporda, şu saptamalara yer verildi:

    • “Mavi yakalıların ikamet ettiği Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt  Ümraniye, Çekmeköy, D-100 hattı ve Küçükçekmece hastalık açısından en riskli yerler olduğu anlaşılmıştır.
    • Kurtköy, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Tuzla ise Anadolu Yakası’nın en riskli bölgeleri olmuştur. Mavi yakalılar, ağırlıkla Beylikdüzü, Birlik, Dudullu, İkitelli, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Deri Sanayi, Tuzla ve Tuzla Kimya Sanayicileri organize sanayi bölgelerinde çalıştıkları için ikametleriyle, iş yerleri arasındaki mesafeyi her gün katetmek zorunda kaldılar. Bu hareketlilik, İstanbul’da Kovid-19 salgınında artışa neden olmuştur.”

    Raporda, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında birçok vatandaşın market ve eczaneye erişiminde zaman kaybı yaşadığına dikkat çekilerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre, bir yayanın 5 veya 10 dakika yürüme mesafesindeki bir noktadan market ve eczane gibi temel ihtiyaç malzemelerini almasının önerildiği aktarıldı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

    • “Eczane erişim sorunu ise daha büyüktür. İstanbul genelinde toplam 6 244 eczane bulunmakta. İstanbul’da 10 bin kişi başına 4.1 adet eczane düşmekte. 4 milyon 596 bin kişi ve 65 üzeri yaş grubunda 309 bin 397 kişi, 5 dakika mesafesinde eczaneye erişememiştir. 10 dakikalık yaya erişim alanı dikkate alındığında eczaneye erişemeyen nüfus 1 milyon 235 bin 684 olurken, 65 üzeri yaş grubunda bu rakam 93 bin 169’dur.”
    Etiketler:
    Nilüfer Aykaç, risk, mavi yaka, mavi yakalı işçi, Rapor, Alarm, Koronavirüs, İstanbul
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