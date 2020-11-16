Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler pozitif çıkan koronavirüs testi için para alamaz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerde yapılan koronavirüs testleriyle ilgili olarak "Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir" dedi.

Sabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci dalga endişesi büyürken, Türkiye'deki hasta sayılarında da artış yaşandı. Endişeye kapılan vatandaşlar koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın etti.

Özel hastaneler test için 150 TL ile 600 TL arasında fiyat veriyor. Özellikle yurt dışına çıkış için test yaptırmak zorunda olanlardan iki katı ücret istendiğine dair iddialar sosyal medyadaki şikayet sitelerinde giderek artıyor.

Bir ay önce 80 liraya yapılan koronavirüs testine birçok özel hastanenin artan talebi fırsat bilerek yüzde 80 zam yaptığından yakınılıyor.

'Özel hastaneler test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise şu bilgileri verdi: