Varank: Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" diye konuştu.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere" diyen Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Varank, TÜBİTAK KOVİD-19 Platformu'ndaki bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladığını belirterek, "Bilim insanlarımız Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hastalarda saçılımı azaltıcı etkisini klinik öncesi deneylerde kanıtladı" dedi.

'34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz'

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programı'nı başlatmayı hedefliyoruz.

(Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun) Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz.

Yasal metroloji kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü aletinin, ürün güvenliği kapsamında 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptık.

Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. 2021'de 16 OSB ve 5 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız.

Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor.

'Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğu ispatlandı'