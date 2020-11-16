Kayıt
12:51 16 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk: EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 42
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1042710543_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_932de6ee8dac016df5de245a2d305f86.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011161043232302-bakan-selcuk-eba-kanallari-yayin-hayatina-salgin-bitse-de-devam-edecek/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yayın hayatına başlayan EBA TV ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek"

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışında EBA internet portalından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Türkiye'nin  pandemi  sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını ifade etti.

    Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı" diye konuştu. 

    Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

    • "Evet, Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız." 

    'Öğretmenlerimiz karantinada bile EBA'da görev aldılar'

    Bakan Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "Nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti. 

    Bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını vurgulayan Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek" ifadesini kullandı.

    Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerin çabasına tüm Türkiye'nin şapka çıkardığını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

    • "Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda hem kendilerini hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan, bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum.
    • Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Canlı derslere düzenli katılan ve çocuklarımızı EBA'ya yönlendiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
    • Bir teşekkür de okullarımızdaki Kovid-19 ekiplerinde gönüllü çalışan meslektaşlarımıza olsun. Eğitimin güvenle ve sağlıkla devam etmesi için çok çaba gösterdiniz, sağ olun. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Çok şükür ki desteğinizle, 'Çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. Var olun.
    • İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktaları ve mobil destek araçlarını hizmete sunduk, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve tablet sağlıyoruz. EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı, tabletleri çocuklara ulaştırırken yine öğretmenlerimiz vardı. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, çalışma kağıdı ulaştıran öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin bu süreçte bilgilerini tüm meslektaşlarıyla paylaştıklarını, videolar, etkinlikler göndererek EBA'yı desteklediklerini, temassız oyunlar hazırladıklarını, rehber öğretmenlerin de çocuklara, gençlere ve velilere psikolojik destek verdiğini anlattı. 

    Afet sonrası psikososyal destek eğitimleri alan meslektaşlarının, herkesi derin üzüntüye boğan İzmir depreminde sahada çok aktif görev aldığına işaret eden Selçuk, depremde İzmir'de bulunan tüm meslektaşlarına ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler adına geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

    Öğretmenlere seslendi: Bu takdir sizedir, teşekkür hepinizedir

    Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlere şu sözlerle hitap etti:

    Selçuk, salgın sürecinde sadece öğretmenlerin değil ailelerinin de eğitime destek verdiğini hatırlatarak, onlara da teşekkür etti. 

    'Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda, öğrencilerinizin yüzüne, gözlerine bakın'

    Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Selçuk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

    • "Bir insana emek vermenin, ruhuna dokunmanın ne muhteşem bir duygu olduğunu bizlere yaşatan bu onurlu mesleğe dört elle sarılmanızı, öğrenme ve öğretme azminizi, hayat enerjinizi hiç kaybetmemenizi diliyorum. Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda, öğrencilerinizin yüzüne, gözlerine bakın. Onlardan alın enerjinizi, gücünüzü. Büyük bir güvenle 'Ziya Hocam burası bizde' diyen tüm meslektaşlarıma selam olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın."

    'Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm'

    Bakan Selçuk, kişisel Twitter hesabında da salgınla ilgili olarak paylaşımda bulundu. "Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" diyen Selçuk, devamında "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Uyarı, EBA, Sosyal mesafe, Maske, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa, protesto -koronavirüs - kilise
    Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet