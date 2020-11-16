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    Esenyurt'ta 'Miss Uganda' güzellik yarışması: Eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı

    Esenyurt'taki 'Miss Uganda'nın ayrıntıları ortaya çıktı: Adaylık 100 dolar

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011161043232682-esenyurttaki-miss-ugandanin-ayrintilari-ortaya-cikti-adaylik-100-dolar/

    Esenyurt’ta Kovid-19 yasaklarına rağmen düzenlenen ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ortaya çıktı. Ayrıca yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz’da ‘sessiz’ tekne partisine de katıldığı, katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı da belirtildi. Mekanının sahibi ise serbest bırakıldı.

    İstanbul Esenyurt’ta ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması yapılan mekanda daha önce de parti yapıldığı belirlendi.

    Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz’daki ‘sessiz’ tekne partisine de katıldığı, müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı ortaya çıktı.

    Haberde şu detaylar yer alıyor:

    • Miss Uganda yarışmasına katılım içinse adaylardan 100 dolar katılım ücreti istenmiş.
    • Olay 12 Kasım’da İstanbul Esenyurt’ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti.
    • Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, ‘Miss Uganda’ adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.

    Facebook’ta grup kurulmuş

    • Güzellik yarışmasıyla ilgili sosyal medya platformu Facebook’ta arama yapıldığında, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasıyla ilgili bir grup kurulduğu görülüyor.
    • ‘B. Lounge’ adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için bir de afiş hazırlanmış.
    • İki DJ’in sahne aldığı güzellik yarışmasına katılım ücretinin 100 dolar olduğu belirtiliyor.
    • Organizasyon hesabı olarak görülen ‘B. Lounge’ hesabına bakıldığında ise güzellik yarışması yapılan mekanda kasım ve ekim aylarında gece partileri düzenlendiği, partilerle ilgili video ve fotoğrafların paylaşıldığı görülüyor. Partiye katılanların koronavirüs kurallarını çiğnedikleri açıkça görülüyor.

    6 yıl önce de yapılmış

    • Miss Uganda güzellik yarışması aslında ilk kez yapılmıyor. Sosyal medya gruplarında yapılan paylaşımlara göre Miss Uganda güzellik yarışması 2014 yılında da yapılmış.
    • Ayrıca 2016’da “Miss Africa Turkey” adında bir güzellik yarışması yapılmış, yarışmayı Ugandalı bir katılımcı kazanmıştı.

    ‘Sessiz’ tekne partisi de yapılmış

    • Yarışmaya katılan S.T. adlı kişinin sosyal medya hesabı incelendiğinde İstanbul Boğazı’nda yapılan tekne partilerine ait video ve fotoğraflar görülüyor.
    • 3 Ekim tarihinde yapılan paylaşımlarda boğazda, ‘sessiz’ olarak nitelendirilen bir tekne partisi de yapıldığı göze çarpıyor.
    ‘Korona olmayan bu yer neresi?’ yorumları yapılmış
    • DJ’lerin sahne aldığı tekne partisinde müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtılmış.
    • Kalabalık bir grubun dans ettiği görülen videonun altına bir Facebook kullanıcısı, “Korona olmayan bu yer neresi?” şeklinde bir yorumda bulunmuş.

    Mekanın sahibi serbest bırakıldı

    Öte yandan, yarışmanın düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

    Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alınmıştı.

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    Etiketler:
    Afrika, Güzellik yarışması, boğaz, Parti, Miss Uganda, Haber, İdris Emen, Hürriyet
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