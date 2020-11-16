Esenyurt'taki 'Miss Uganda'nın ayrıntıları ortaya çıktı: Adaylık 100 dolar

Esenyurt’ta Kovid-19 yasaklarına rağmen düzenlenen ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ortaya çıktı. Ayrıca yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz’da ‘sessiz’ tekne partisine de katıldığı, katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı da belirtildi. Mekanının sahibi ise serbest bırakıldı.