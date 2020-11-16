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    Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel 'Stajyeri 100 hattan taciz etti' iddiasına yanıt verdi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Bir stajyeri 100 farklı hattan taciz ettiği ileri sürülen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, "Yel değirmenleri her geçen gün artıyor, yandaş medyanın yürüttüğü operasyona karşı ayrıntılı basın açıklaması yapılacaktır" dedi.

    Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberinde bir stajyeri 100 farklı hattan taciz ettiği ileri sürülen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

    "Yel değirmenleri her geçen gün artıyor" diyen Öncel, "Yandaş medyanın yürüttüğü operasyona karşı ayrıntılı basın açıklaması yapılacaktır" ifadesini kullandı.

    ​Haberde Öncel'le ilgili olarak şu iddialar ileri sürülüyordu:

    "Evli ve 2 çocuk babası olan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, iddialara göre baroya kayıtlı stajyer avukat D.A. ile uzun süreli gönül ilişkisi yaşadı. D.A., Mart 2019’da Öncel’e ayrılmak istediğini söyledi. Ne olduysa bundan sonra başladı. Israrcı olan Öncel farklı numaralardan D.A.’ya mesajlar attı. D.A. her seferinde bu numaraları engelledi. Ancak Öncel, bu süreçte 100’e yakın numara üzerinden tacizini sürdürdü. Öncel, D.A.’ya gönderdiği bir mesajında, 'Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin' dedi.

    'Açmazsan stajın iptal'

    Söz konusu mesajlara göre Öncel, evine kimlerin gelip gittiğine kadar D.A.’nın özel hayatını adım adım takip etti. D.A. evini değiştirse de Öncel’in tacizinden kurtulamadı. Öncel attığı mesajlarda küfür ve hakaretler savurduğu D.A.’yı stajıyla da tehdit etti. Bir mesajında 'Sizin tüm yaptıklarınıza rağmen staj dosyanızı iptal etmemiştim. Ama bugün yaptığınız bardağı gerçekten taşırdı' diyen Öncel farklı bir numaradan attığı mesajda ise 'D. Hanım telefona cevap verin, ona göre stajınızı iptal edeceğim. Staj iptal olursa bir daha bir yere başvuramazsın' ifadelerini kullandı.

    Adı listeden çıkarıldı

    Hakaret ve tehditlerden usanan kadın, Öncel’e 'Savcılığa veriyorum telefonumu, adliyedeyim. Artık seninle devlet uğraşsın, ben tükendim' diye mesaj atmış. Öncel 'Ne yaparsan yap' karşılığını verince D.A., 'Tarihte ilk defa cezaevine giren baro başkanı olacaksın' mesajını göndermiş. Öncel baronun resmi Twitter hesabından D.A.’yı engelledi.

    Staj sürecinde alması gereken zorunlu eğitim D.A.’ya bildirilmedi. Adı stajyer avukat listesinde yer almayan D.A., 'Şanlıurfa Barosu Staj Eğitim Kurulu' adıyla oluşturulan WhatsApp grubuna da dahil edilmedi.

    Öncel’e suç duyurusu

    Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in tehdit ve hakaretlerinden kurtulamayan D.A., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından suç duyurusunda bulundu. 

    Öncel hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı verilmesini de talep eden D.A., şunları kaydetti: (..) farklı numaralardan arayıp, huzursuzluk yaratarak ruhsal dinginliğimi bozmaktadır. (..) görevinin verdiği nüfuz sayesinde kendisine makamından dolayı sert müdahalede bulunamadığımı bildiğinden, beni rahatlıkla arayabilmekte, özgürlük alanlarıma, düşünce, kanaat ve davranışlarıma dilediği gibi müdahale etmektedir. (..)”

    Etiketler:
    Yeni Şafak, Medya, yandaş, Stajyer, Taciz, Şanlıurfa Barosu, Abdullah Öncel
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