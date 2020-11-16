İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 denetim verilerini açıkladı: 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz" diyen Yerlikaya, 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini belirtti.

İstanbul’da 22 Ağustos’tan beri #SağlıkİçinHepimizİçin

3.231.511 denetim yapıldı.



6.821 idari,

5.230 adli işlem yapıldı.



20.509.262 ₺ ceza kesildi.#Koronavirüs’ü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz!



“TEDBİRLERE DİRENMEYİ BIRAK, SAĞLIĞINA BAK!”



😷⬅️➡️🧴🧴 pic.twitter.com/BWVkDXpHOQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2020

​Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak" ifadelerini paylaştı.