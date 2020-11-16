Kanal İstanbul soruşturması açılan İmamoğlu: Benim için devlet projesi değil

İYİ Parti lideri Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul soruşturması açıldığını ve bölücülükle suçlandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı bölücülük suçlamasının olmadığını ve soruşturmanın devlet projesi olduğu için açıldığını duyurdu. İmamoğlu ise yaptığı ilk açıklamada "Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil" dedi.

İmamoğlu, KİPTAŞ anahtar teslim törenine giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kanal İstanbul için "devlet projesi" ifadesi yer aldığını belirterek sorduğu "Kanal İstanbul devlet projesi midir?" sorusunu "Benim için değil" diye yanıtladı.

Soruşturmaya yönelik yazılı ifadeyi ne zaman vereceğine dair soruya da "Cuma gününe daha var, hukuken inceliyoruz" yanıtını verdi.

İmamoğlu ayrıca, "Konumuz deprem. Konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Deprem ile yatıp kalkıyoruz, deprem bizim için kıymetli bir konu. Zayıf, oturulamayan evlerdeki insanları oturabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu’na Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Açıklamada, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denilmişti.