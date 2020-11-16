Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, 'Yukarı Karabağ' konusunun ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, 'Yukarı Karabağ' konusunun ele alındığı bildirildi.
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