Rus turistlerin gerçekleştirdiği yurtdışı seferlerinin yüzde 98'i Türkiye'ye yapıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine göre Ruslar, temmuz-eylül döneminde yabancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleştirdi.

Turistik amaçla yurtdışına yapılan seferlerin yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye oldu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 2019'un üçüncü çeyreğine (2.4 milyon) kıyasla Türkiye'ye seyahat eden turistlerin sayısında yüzde 68.7 azalma görüldü.

İngiltere yaklaşık 5 bin Rus turist ağırlayarak ikinci sırada yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri bin 800 ile üçüncü sırada kaldı. Onları binden fazla turistle Maldivler ve 600 turistle ABD izledi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 16.1 milyon Rus turist yurtdışına çıkarken bu rakam 2020'nin aynı döneminde yüzde 80 azalarak 3.1 milyon oldu.

1.1 milyon Rus turist ağırlayan Türkiye yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye geçen yıl rekor kırarak 6 milyondan fazla Rus turiste ev sahipliği yapmıştı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Türkiye'de tatil yapan Rusların sayısı beklendiği ve birçok ülkede olduğu gibi ciddi şekilde azaldı.

