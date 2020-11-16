İzmirli depremzedeler 380 odası depremzedelere açılan eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılana açıklamaya göre, belediye tarafından 380 odası depremzedelere açılan binada vatandaşlar için üç öğün yemek temin edilecek.

Odalarına ilk yerleştirilen ailelerden biri Mustafa ve Türkan Mutlu çifti oldu. Mustafa Mutlu 17 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan çıkartıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiği için ambulansla otele getirilirken, çift gözyaşlarına hakim olamadı.

'Yedinci katta oturuyorduk, bina üstümüze yıkıldı'

Deprem sırasında torunlarının da yanlarında olduğunu söyleyen Türkan Mutlu, “Yedinci katta oturuyorduk. Bina üstümüze yıkıldı. Yedinci kattan ikinci kata kadar inmişiz. Apartmandan ilk çıkanlardanız ancak eşim iki ameliyat geçirdi. Sekiz kaburga kırığı var. Daha hastaneden yeni çıktık sayılır. Ev bakıyoruz ama bulamadık. Bizi burada çok güzel karşıladılar, içimiz rahatladı. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Geçmişte Hilton Oteli olarak bilinen, Ata Holding ile ortak olduğumuz eski 5 yıldızlı otel binası, depremzede aileleri misafir etmeye başladı. Depremzelerin 3 ay süreyle kalacağı 380 odada tüm ihtiyaçları belediye ekiplerimizce karşılanacak. https://t.co/CsnxmhqO0W pic.twitter.com/Xzxv88p2Nf — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) November 16, 2020

Ailesiyle söz konusu binaya yerleştirilen Mustafa Kambur ise deprem sırasında il dışında olduklarını ama binalarının ağır hasar gördüğünü aktardı.

Kambur, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi barınmak için farklı seçenekler sundu. Ancak bizim için iki üç aylık bir konaklama yeterli olduğu için burayı seçtik. Belediye arama kurtarma çalışmalarından sonra barınma konusunda da AFAD ile beraber hep yanımızdaydı."