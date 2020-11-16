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    Emre Yıldır davası

    Emre Yıldır davasında karar 7. duruşmada çıktı: Vedat Tarhan 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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    Emre Yıldır'a sistematik istismarda bulunan Vedat Tarhan'ın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşması bugün görüldü. Tarhan'a 26 yıl hapis cezası verildi.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Yıldır'ı, 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar eden akrabası Vedat Tarhan'ın (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

    Bugün Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. ve karar duruşmasına tutuklu sanık Vedat Tarhan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Emre Yıldır'ın anne ve ablaları ile Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşma basına ve izleyicilere kapalı gerçekleşti. Duruşmada son savunmasını yapan Vedat Tarhan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben suçsuzum, Allah katında da içim rahat. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

    Mahkeme, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan Vedat Tarhan'ı herhangi bir indirime gitmeden 26 yıl hapis cezası verdi.

    'Geç oldu belki ama bugün adalet sağlandı'

    Emre'nin ailesinin avukatı Merve Uçanok, sanık hakkında indirim uygulanmadan 26 yıl hapis cezası verildiğini belirterek, "Sanığın tutukluluk hali de devam ediyor. Evet biz mutluyuz, çünkü suçun sanık tarafından işlendiğinin tespiti ve sanığın cezalandırılması bizim önemliydi ve bu oldu. Biliyorsunuz Emre hayattayken başlatmıştı bu hukuk savaşını ve annesine, 'Anne ben kirlendim, yıkanıyorum, yıkanıyorum ama temizlenemiyorum' diyordu. 'Anne, benim için artık güneş doğsun' diyordu. 'Anne artık adalet sağlansın' diyordu. Evet bugün adalet sağlandı. Geç oldu belki ama bugün adalet sağlandı. Emre aramızda yok belki ama bugün adalet sağlandı. O yüzden Emre'miz mezarında rahat uyusun ve bu dava bütün mağdur çocuklara umut ışığı olsun. Bunu canı gönülden diliyorum" dedi.

    Emre Yıldır'ın annesi Hülya Oya Yıldır, yargılama sürecinde yanlarında olan herkesi teşekkür ederek, "Yavruma artık güneş doğacak, yatağında rahat yatacak" dedi.

    'Kardeşim için bugün güneş doğdu'

    Emre'nin ablası Derya Gür, "Yüce adaletimiz ses kaydını ve olanları kabul etti. Bir zincirleme suç olarak kabul etti. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü bu adamın bu suçu işlediği kesinleşti. Evet 26 yıl ceza aldı, iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu çok önemli. Çünkü karşı taraf hiçbir şekilde bu eylemlerin gerçekleştirilmediğini, iftira olduğunu söylüyordu. Tabii ki ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ama kardeşim için bu suçun işlenmesi bile, kayıtlara geçmesi bile Emre için çok önemli. Emre 1 yıl, 2 yıla da razıydı ve 26 yıl aldı. Tabii ki gerekli yerlere başvurular yapılacaktır ama kardeşim için bugün güneş doğdu. 9 Aralık Emre'nin doğum günüydü bugün Emre'ye buradan bu doğum günü hediyesini verdik.  Bir de şunu söylemek istiyorum, lütfen ama lütfen hiçbir çocuğumuz susmasın, konuşsun. Emre onlara artık ışık olsun lütfen" dedi.

    Ne olmuştu?

    Çorlu'da, 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

    "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Emre Yıldır'ı 9 yıl boyunca istismara maruz bırakan bulunan Vedat Tarhan, Emre Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra yani 1 Mayıs 2019'da tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Vedat Tarhan ilk duruşmada 8 Ağustos 2019'da tahliye edildi.

    Tahliyeden 9 gün sonra Edirne Cumhuriyet Savcısı mahkemeye tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebiyle yazı gönderdi ve 2 gün sonra yakalama kararı çıkarılarak aynı gün Çanakkale'de kaçmaya çalışırken Vedat Tarhan tutuklandı. 

    Etiketler:
    Hapis cezası, Dava, Cinsel istismar, Taciz, Vedat Tarhan, Emre Yıldır
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