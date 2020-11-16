İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul’un kente vereceği zarara ilişkin hazırlanan bir animasyonu, sosyal medya hesabından "En güzel 'Devlet Projesi' yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır” mesajıyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kanal İstanbul' ile ilgili eleştirileri nedeniyle, 'devlet projesine karşı çıktığı' gerekçesiyle inceleme başlatmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

İmamoğlu, betonlaşacak olan İstanbul’un gösterildiği videoyu "En güzel 'Devlet Projesi' yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın" mesajıyla paylaştı.

En güzel "Devlet Projesi" yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın. #YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/Tw2HZgEEpX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 16, 2020

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