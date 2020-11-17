Maske takmaları için uyardığı şahıslar polise taşla saldırdı

Adana’nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda devriye görevinde olan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek, maske takmaları konusunda uyardı.
Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı.
Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Maske takmaları için uyardığı şahıslar taşla polise saldırdı https://t.co/U6rPEunmKs pic.twitter.com/qyXJIQugO0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 16, 2020
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