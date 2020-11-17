TTB'li Akkurt: İşleme döktüğümüzde bugünkü vaka sayısı 87 bin 263 oluyor, gerçek sayı bu ürkütücü rakam mı?

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel koronavirüs tablosunu yorumladı. Akkurt, "Yüzde 3,8'in (hastalarda zatürre oranı) yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor" dedi.

TTB Merkez konsey üyesi Akkurt, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosunu yorumladı.

Akkurt, vefat sayısına ilişkin “Gerçekten 94 kişi mi?” diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sadece İstanbul için bu sayıya 50 ilave edin” sözlerini hatırlatan Akkurt, hastalarda zatürre oranı üzerinden tahminlerini aktardı.

Akkurt, “PCR testi pozitif ve radyolojik, tomografik bulgusu olan olguların yüzde 3,8’i eğer 3 bin 316 ise, 35 yıllık bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hekim, sahada bulunan bir kişi olarak bu yüzde 3,8’in yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor” dedi. “Vaka sayısı gerçekten bu ürkütücü rakam mıdır?” ifadelerini kullandı.