Bakan Kurum'dan Bomonti Bira Fabrikası'na ilişkin açıklama: Yıkarak ortadan kaldırma gibi bir durum söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1890 senesinde inşa edilen Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkılmasına ilişkin verilen soru önergesine yanıt olarak, ortadan kaldırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yapının kültür merkezi olarak projelendirildiğini belirtti.