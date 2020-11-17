Ayrılmak isteyen sevgilisini falçatayla boğazından yaraladı, mahkemede 'Pişmanım ancak olay abartılıyor' dedi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 6 Şubat 2019’da Emre Çiçek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Kaçmaz’ın boğazını falçatayla kesip, cinsel istismarda bulunduğu, üzerinden otomobille geçerek ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanıyordu.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Adli Tıp tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, dava konusu olayda mağdurun boyun bölgesindeki kesi sonucu oluşan ses tellerindeki hasar ve bunun sonucunda ses kısıklığının ‘kişinin konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğu’ bildirildi.

53 yıl hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada tutuklu sanık Emre Çiçek’in ‘kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar, ‘cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rabia Kaçmaz’ı yaralı halde görüp arkadaşı Emre Çiçek’e “Beni bu işe bulaştırma” diyerek giden tutuksuz sanık Yunus Kıldır ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istenirken, ‘suçu bildirmeme’ suçundan beraati talep edildi.

'Suçu planladı'

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, kesici aletlerin önceden hazırladığı ve atölyenin anahtarının önceden temin edildiği göz önünde bulundurularak suçun tasarlanarak işlendiğini, Rabia Kaçmaz’ın çuval içinde olay yerinden bir kişi tarafından çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu nedenle Yunus Kıldır hakkında da ‘adam öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Emre Çiçek, bir sonraki celse avukatıyla birlikte savunma yapacağını belirterek “Pişmanım ancak olay abartılıyor” dedi. Mahkeme, taraflara esas hakkındaki beyan ve savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.