Bakan Kurum: Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var. Bunun 1.5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" açıklamasında bulundu.