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    İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak tedbirleri açıkladı.

    İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde;

    ♦ Yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi.

    ♦ İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi.

    ♦ Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.

    Açıklamada, “Kovid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Kovid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır" ifadesi kullandı.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadır. Mesela hastalıkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaşı yaygınlaştırma riskini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde çalışması uygun bulunmayan personelleri de ilave ettiğimiz zaman ciddi bir iş gücü kaybı yaşandığı gözler önündedir. Bu kapsamda İBB olarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İBB’nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

    1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

    2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

    3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

    4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

    5) İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

    Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir."

     

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK), Tedbir, Koronavirüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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