ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a gelerek Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı.

Bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Pompeo, daha sonra buradan ayrıldı. Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

© REUTERS EŞİ YEŞİL BAŞÖRTÜSÜYLE GELDİ: Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne geldi. Pompeo'ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi.

Pompeo'nun İsrail'e yarın resmi ziyarette bulunacağı açıklanmış, ziyaret kapsamında Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine gideceği söylenmişti.

Mike Pompeo, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine ve Golan Tepeleri'ne ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020

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